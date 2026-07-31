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31 июля, 11:15

Пропавшую в Белграде петербурженку ищут на заброшенном складе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В столице Сербии уже трое суток ищут 36-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Людмилу Туркову. Женщина пропала после посещения ночного клуба в Белграде. По последним данным, она может находиться на территории заброшенного складского помещения, расположенного рядом с этим клубом, пишет РЕН ТВ.

Активные розыскные мероприятия приостановлены по невыясненным причинам. Однако появился очевидец, который указал на возможное местонахождение пропавшей. Знакомые Турковой самостоятельно обследовали склад и подтвердили, что здание давно не эксплуатируется. При этом местная полиция, по словам источника, пока отказывается проверять этот объект официально.

Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения
Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения

Напомним, 27-летняя россиянка Людмила перестала выходить на связь после планов посетить ночной клуб в Белграде. Подруга пропавшей Дарья рассказала, что не знает, успела ли она добраться до клуба.

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Александра Мышляева
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