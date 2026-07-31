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31 июля, 13:37

Тело загадочно пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане под Белградом

Telegraf: Тело пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане под Белградом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoTamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoTamara

В одном из каналов белградского района Падинска-Скела в четверг вечером обнаружили чемодан с телом женщины внутри. Об этом сообщил сербский портал Telegraf.rs. По предварительной информации, погибшей может быть пропавшая российская туристка Людмила Туркова.

На место происшествия прибыли полицейские и криминалисты. Специалисты провели детальный осмотр территории и начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Следователи выясняют, при каких обстоятельствах погибла женщина и каким образом её тело оказалось в канале.

Труп направили в Институт судебной медицины. После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты смогут установить точную причину смерти и официально подтвердить личность погибшей.

Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения
Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летняя российская туристка таинственно исчезла в столице Сербии Белграде. Людмила созвонилась с родными перед походом в ночной клуб, после чего перестала выходить на связь. По данным СМИ, её искали на территории заброшенного склада.

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Никита Никонов
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