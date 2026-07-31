Тело загадочно пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане под Белградом

В одном из каналов белградского района Падинска-Скела в четверг вечером обнаружили чемодан с телом женщины внутри. Об этом сообщил сербский портал Telegraf.rs. По предварительной информации, погибшей может быть пропавшая российская туристка Людмила Туркова.

На место происшествия прибыли полицейские и криминалисты. Специалисты провели детальный осмотр территории и начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Следователи выясняют, при каких обстоятельствах погибла женщина и каким образом её тело оказалось в канале.

Труп направили в Институт судебной медицины. После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты смогут установить точную причину смерти и официально подтвердить личность погибшей.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летняя российская туристка таинственно исчезла в столице Сербии Белграде. Людмила созвонилась с родными перед походом в ночной клуб, после чего перестала выходить на связь. По данным СМИ, её искали на территории заброшенного склада.