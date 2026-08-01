Модель Людмилу Туркову из Петербурга убили через 2 часа после знакомства

Подозреваемым в убийстве петербуржской модели Турковой оказался 25-летний гражданин Турции, который пригласил девушку на свидание и расправился с ней примерно через 2 часа после знакомства.

По данным «КП-Петербург», камеры наблюдения зафиксировали девушку вместе с мужчиной утром 26 июля. Они зашли в дом, а спустя около двух часов один из мужчин вышел оттуда с чемоданом, в котором, как предполагается, находилось тело россиянки.

Полиция продолжает расследование. Ранее в сербских СМИ появилась версия о расчленении, однако источники «КП-Петербург» утверждают, что тело было обнаружено целым.

Подруга погибшей открыла сбор средств на транспортировку тела Людмилы в Россию и организацию похорон.