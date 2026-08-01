Модель Людмилу Туркову из Петербурга убили через 2 часа после знакомства
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Подозреваемым в убийстве петербуржской модели Турковой оказался 25-летний гражданин Турции, который пригласил девушку на свидание и расправился с ней примерно через 2 часа после знакомства.
По данным «КП-Петербург», камеры наблюдения зафиксировали девушку вместе с мужчиной утром 26 июля. Они зашли в дом, а спустя около двух часов один из мужчин вышел оттуда с чемоданом, в котором, как предполагается, находилось тело россиянки.
Полиция продолжает расследование. Ранее в сербских СМИ появилась версия о расчленении, однако источники «КП-Петербург» утверждают, что тело было обнаружено целым.
Подруга погибшей открыла сбор средств на транспортировку тела Людмилы в Россию и организацию похорон.
Напомним, девушка прилетела в Сербию на отдых 23 июля. В последний раз она связалась с родственниками 25 июля, после чего перестала выходить на связь. После исчезновения Турковой в русскоязычных чатах Белграда распространили информацию о её поиске. К делу подключилась местная полиция. Через несколько дней останки девушки обнаружили в чемодане в акватории реки в районе белградского пригорода Падинска-Скела.
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