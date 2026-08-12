Подозреваемый в убийстве сын экс-министра Албина был безработным и много пил

Александр Хотин, сын экс-министра регионального развития и бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, потерял работу примерно за неделю до предполагаемого убийства своего знакомого. В последнее время он трудился разнорабочим на стройке, сообщает Mash.

Раньше карьера Хотина складывалась иначе. Он успел поработать юристом-консультантом в банке, аналитиком инвестиционного агентства и помощником руководителя одного из производств в Рязанской области. В открытых источниках также подтверждается, что ранее он входил в аналитическую группу Российского инвестиционного агентства.

Затем мужчина лишился постоянной работы, набрал микрозаймов и перешёл на случайные подработки. Знакомые Албина рассказали, что в последние годы он часто просил деньги у близких и знакомых. По сведениям Mash, его мать ранее даже обращалась в полицию с заявлением о пропаже принадлежавшей ей посуды из драгоценных металлов стоимостью около 300 тысяч рублей. Предположительно, Хотин также пристрастился к алкоголю и запрещённым веществам.

Напомним, 34-летний Александр Хотин проходит подозреваемым по делу о гибели 54-летнего Александра Куманцова. По версии следствия, 10 августа во время конфликта в московской квартире потерпевший получил ножевые ранения и позднее умер в больнице. Самого Хотина задержали на следующий день в Можайске. При осмотре квартиры был обнаружен нож со следами крови.