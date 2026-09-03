«Выдавливания из школ не будет»: Кравцов рассказал о будущем девятиклассников в России

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что решение о продолжении обучения после 9-го класса должно приниматься школьниками и их семьями добровольно. По его словам, каждый ребёнок имеет право получить полное среднее общее образование, а искусственного ограничения доступа в 10-е классы быть не должно.

«Никакого искусственного «выдавливания» из школ быть не может — каждый ребёнок имеет право на получение полного среднего общего образования», — приводит пресс-служба Минпросвящения слова Кравцова.

Глава Минпросвещения отметил, что отбор в профильные 10-е классы возможен только при углублённом изучении отдельных предметов и не должен становиться препятствием для дальнейшего обучения. Если в школе не хватает мест, региональные и муниципальные власти обязаны предложить ученику возможность продолжить образование в другой доступной школе.

«Мы держим эту ситуацию на постоянном контроле», — заявил министр.

Президент России Владимир Путин ранее поручил обратить внимание на ситуацию с переходом школьников после 9-го класса в 10-е классы. Глава государства заявил, что нельзя допускать искусственного ограничения для учеников, которые хотят продолжить обучение в школе. Life.ru рассказывал о заявлении Путина о недопустимости «выдавливания» детей из 10–11-х классов.