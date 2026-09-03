Путин заявил, что нельзя насильно «выдавливать» детей из 10-х классов

Президент России Владимир Путин 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) резко высказался по поводу одной из самых обсуждаемых тем в сфере образования — «выдавливания» учеников из 10–11-х классов.

Глава государства открыто признал наличие проблемы, отметив, что к нему поступают многочисленные жалобы от родителей. По словам президента, школьников зачастую фактически вынуждают покидать школу после девятого класса, ограничивая их право на получение среднего образования.

«Конечно, нельзя делать это насильно, выдавливать, но нужно создавать условия... Но действовать нужно аккуратно», — резюмировал президент.

Президент подчеркнул, что подобная практика является недопустимой. Позиция главы государства однозначна: административное давление на учащихся и их семьи с целью перевода их в систему среднего профессионального образования не должно иметь места.

Ранее Life.ru рассказывал о решении Верховного суда, запретившего школам оставлять учеников без возможности продолжить образование после непрохождения отбора в профильный 10-й класс. Суд рассмотрел дело семьи из Свердловской области, чей ребёнок после девятого класса не попал в профиль и был отчислен из школы.