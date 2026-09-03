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Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:28

Повторить успех 2000-х: Путин назвал условия для нового демографического перелома

Путин: У России есть опыт улучшения демографический ситуации в 2000-х

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Показатель рождаемости по всей России должен как минимум достичь уровня Дальнего Востока, где он сейчас немного выше, а сам ДФО — улучшить результат. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что в 2000-х Россия уже смогла добиться демографического перелома. По его словам, накопленный тогда опыт необходимо повторить. Для этого власти продолжат развивать программу поддержки детства и семьи. На Дальнем Востоке некоторые выплаты и льготы уже превышают меры, действующие в среднем по стране.

Однако прямой финансовой помощи родителям недостаточно, подчеркнул Путин. Второй составляющей он назвал развитие экономики, повышение уровня жизни и создание хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Одним из приоритетов станет укрепление социальной сферы: мастер-планы уже подготовлены для 22 дальневосточных городов и агломераций. К 2030 году такие документы разработают минимум для 200 городов и территорий России.

«Надеюсь, что это всё вместе со здравоохранением, с образованием, всё это вместе с хорошим уровнем заработной платы даст нам искомый результат», — заявил Путин.

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Путин также предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребёнка на Дальнем Востоке. В большинстве регионов ДФО к федеральным 450 тысячам рублей добавляют ещё 550 тысяч, поэтому семья может направить на погашение ипотеки до миллиона рублей. За первенца дальневосточникам выплачивают два прожиточных минимума, а за второго ребёнка предоставляют региональный маткапитал в размере 30% от федерального.

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Николь Вербер
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