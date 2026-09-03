Путин поручил разработать не менее 200 мастер-планов для городов до 2030 года

Не менее 200 мастер-планов для российских городов и территорий должны быть разработаны к 2030 году. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Положительные изменения в городах и агломерациях, где уже действуют мастер-планы, отмечают более половины жителей, показали данные опросов. Президент подчеркнул, что такая обратная связь должна учитываться при оценке результатов работы. Мнение населения, по словам главы государства, необходимо включать в расчёт индекса качества жизни. Это позволит оценивать, насколько успешно развиваются города и другие населённые пункты. Сейчас в России реализуется 22 мастер-плана, ещё 15 находятся в работе.

«И к 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент», — сказал он.

Путин отметил, что уже полученные результаты свидетельствуют о правильности выбранного подхода и позволяют рассчитывать на достижение поставленных целей. Отдельно президент остановился на законопроекте о мастер-планировании. Документ, которого ждут регионы, представители бизнеса и эксперты, находится на завершающей стадии.

Ожидается, что обе палаты Федерального Собрания примут законопроект до конца текущего года. Для масштабной реализации мастер-планов, подчеркнул Путин, необходима соответствующая правовая база.

Ранее сообщалось, что экономическая активность на Дальнем Востоке остаётся высокой, особенно заметные темпы роста фиксируются в секторе малого и среднего предпринимательства. Примерно треть работающих жителей дальневосточных регионов сегодня занята в малом и среднем бизнесе.