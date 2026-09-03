«Восток Ойл» готовится к первой отгрузке: Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ анонсировал скорое начало отгрузки первой нефти в рамках масштабного арктического проекта «Восток Ойл», который реализуется в Красноярском крае. Это событие станет важным этапом в освоении северных территорий и развитии отечественной нефтегазовой отрасли.

Согласно заявлению президента, в ближайшее время планируется запуск магистрального нефтепровода, соединяющего месторождения с новым нефтеналивным терминалом в бухте Север. После завершения пусконаладочных работ первая партия нефти будет отгружена и направлена потребителям по заполярным морским трассам, что подтверждает эффективность Северного морского пути как ключевой транспортной артерии для экспорта энергоресурсов.

«Восток Ойл» — это флагманский и крупнейший инвестиционный проект российской нефтяной компании «Роснефть», направленный на освоение месторождений нефти и газа в Арктике. Проект реализуется на Таймырском полуострове (север Красноярского края) и частично в Ямало-Ненецком автономном округ. Это масштабная инициатива по созданию единого кластера для добычи и транспортировки углеводородов. В состав проекта входят 52 лицензионных участка недр, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, включая уже действующие Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения.

Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2026 года открыли четыре новых месторождения углеводородного сырья. В государственный баланс поставили, в частности, Пугачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Оренбургской области с запасами газа среднего размера. Остальные три объекта относятся к небольшим нефтяным месторождениям, расположенным в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.