Соцфонд назначил новую семейную выплату уже 1,3 млн россиян

Социальный фонд России с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже 1,3 млн россиян. Получить её могут работающие родители, воспитывающие двух и более детей, сообщили в ведомстве.

Право на выплату имеют семьи, в которых родители уплачивали НДФЛ за предыдущий год. При принятии решения Соцфонд также учитывает доходы и имущественную обеспеченность заявителей.

Подать заявление на новую меру поддержки можно с 1 июня. В 2026 году приём обращений завершится 30 сентября.

«Социальный фонд оформил ежегодную семейную выплату 1,3 миллиона россиян. Получить её могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год», — сообщили в Соцфонде.

Оформить выплату можно через «Госуслуги», клиентские службы Социального фонда или МФЦ. При этом большинство семей предпочитают подавать заявление онлайн.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кто может получить новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года. Мера рассчитана на работающих родителей двух и более детей: часть ранее уплаченного НДФЛ пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается семье.