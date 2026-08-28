Выплаты будущим мамам в России могут превысить 200 тысяч рублей в 2027 году

Минимальный размер пособия по беременности и родам при многоплодной беременности в России в 2027 году может превысить 200 тысяч рублей. Такой прогноз РИА «Новости» дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В 2026 году минимальная выплата при многоплодной беременности составляет около 172,8 тысячи рублей. Её размер напрямую зависит от минимального размера оплаты труда.

«Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году может составить при одноплодной беременности 145–150 тысяч рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 162–167,7 тысячи, при многоплодной беременности — до 208,6 тысячи», — сказал Балынин.

Эксперт напомнил, что МРОТ в 2025 году вырос до 22 440 рублей, а в 2026-м — до 27 093 рублей.

Если темпы повышения сохранятся, в 2027 году минимальный размер оплаты труда, по расчётам Балынина, может составить от 31 596 до 32 712 рублей. Соответственно, вырастут и минимальные выплаты по беременности и родам, поскольку они рассчитываются с учётом МРОТ.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году минимальное пособие по беременности и родам при многоплодной беременности составляет 172 801,62 рубля. Для обычной беременности минимум установлен на уровне 124 702,20 рубля, а при осложнённых родах — 138 963,88 рубля.

Также Life.ru сообщал, что в 2027 году максимальное пособие по беременности и родам может превысить 1,1 млн рублей. Такой размер ожидается при стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней.