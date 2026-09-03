Путин предложил продлить выплату за третьего ребёнка в ДФО до 2030 года

Повышенную выплату при рождении третьего ребёнка в дальневосточных регионах могут продлить до 2030 года. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Сейчас федеральная помощь на погашение ипотеки составляет 450 тысяч рублей. В большинстве регионов Дальнего Востока к этой сумме добавляют ещё 550 тысяч. В результате семья может получить до одного миллиона рублей и направить деньги на уменьшение ипотечного кредита.

Путин отметил, что решение жилищного вопроса напрямую связано с демографией. По его словам, возможность снизить долговую нагрузку помогает семьям решиться на рождение третьего ребёнка.

В Дальневосточном федеральном округе действуют и другие меры поддержки. При рождении первенца семьи получают единовременную выплату в размере двух прожиточных минимумов. За второго ребёнка предусмотрен региональный материнский капитал — 30% от федерального.

Президент подчеркнул, что комплекс этих мер уже даёт результат. Он поблагодарил коллег из дальневосточных регионов за работу и предложил сохранить повышенную выплату для многодетных семей ещё на несколько лет. Если инициатива будет одобрена, программа поддержки продолжит действовать до конца 2030 года. Средства по-прежнему можно будет использовать для погашения ипотеки.

Базовая федеральная выплата в 450 тысяч рублей для многодетных семей уже действует до конца 2030 года. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в июне 2024-го: деньги можно направить на погашение ипотеки, если третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го. В большинстве дальневосточных регионов к этой сумме добавляют ещё 550 тысяч рублей, поэтому общий размер поддержки достигает миллиона.