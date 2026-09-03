Путин сообщил о мастер-планах для 22 городов Дальнего Востока

Мастер-планы подготовлены для 22 дальневосточных городов и агломераций. Ещё 15 подобных документов составили для арктических опорных населённых пунктов. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства подчеркнул, что развитие этих территорий не должно ограничиваться промышленными и логистическими проектами. Одной из главных задач он назвал создание условий, при которых людям будет удобно жить, работать и растить детей как в крупных центрах, так и в небольших городах.

Мастер-планы предусматривают комплексное обновление городской среды. В них закладываются строительство и ремонт дорог, развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, появление школ, больниц, культурных и спортивных объектов. Отдельное внимание уделяется благоустройству парков, набережных и других общественных пространств.

По словам Путина, документы должны заранее определять, как будут развиваться экономика и социальная жизнь городов, какие предприятия появятся и где создадут новые рабочие места. Такой подход призван связать отдельные проекты в единую стратегию, рассчитанную на долгосрочную перспективу.

При подготовке мастер-планов учитывались предложения жителей. В разработке участвовали экономисты, архитекторы, урбанисты, демографы и другие специалисты. Благодаря этому планы должны отражать не только интересы бизнеса и властей, но и повседневные потребности людей.

Президент признал, что создание таких документов требует сложной совместной работы. При этом он назвал выбранный подход правильным и необходимым для комплексного развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее Путин заявил, что Дальний Восток должен оставаться территорией международного сотрудничества и динамичных изменений. В числе приоритетов он назвал инфраструктуру, подготовку кадров, технологии и социальную сферу.