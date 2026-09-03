Путин назвал Дальний Восток территорией сотрудничества и динамичных изменений

Дальний Восток должен оставаться территорией международного сотрудничества и динамичных изменений в экономике, инфраструктуре и социальной сфере. Такой стратегический курс России обозначил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

В начале выступления президент поприветствовал участников и гостей ВЭФ и отметил, что форум традиционно собирает во Владивостоке руководителей бизнеса, экспертов и специалистов из десятков государств, прежде всего стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам Путина, именно АТР сегодня выступает одним из мощнейших центров экономического роста и во многом задаёт темпы развития всей мировой экономики. Россия, подчеркнул глава государства, остаётся активным участником инвестиционного и торгового сотрудничества в регионе и выстраивает отношения с партнёрами на равноправной основе.

«Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий, подготовке кадров и, конечно же, в социальной сфере», — заявил Путин.

Ранее Путин призвал не только сохранять Дальний Восток и Арктику, но и активно развивать эти территории. По словам президента, задача заключается в том, чтобы превратить макрорегионы в надёжный и перспективный ресурс для развития всей страны.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей», а программа включает более 70 мероприятий, посвящённых инвестициям, технологиям, инфраструктуре, международному сотрудничеству и качеству жизни.