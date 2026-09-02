Путин принял участие в запуске новых проектов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и запуске новых объектов в регионе. Мероприятие прошло в формате видеоконференции после прибытия главы государства во Владивосток.

В ходе презентации президенту представили итоги социально-экономического развития дальневосточных регионов. После этого в режиме ВКС был дан старт работе новых предприятий и объектов.

Перед этим Путин посетил судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень, где ему показали строящийся танкер-газовоз «Пётр Столыпин» для проекта «Арктик СПГ-2». Также глава государства осмотрел один из современных рыболовных траулеров «Капитан Юнак» во Владивостоке.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с участием представителей российских регионов и зарубежных делегаций. Одной из главных тем форума стало развитие Дальнего Востока, привлечение инвестиций и запуск новых проектов.

Ранее сообщалось, что Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии на полях ВЭФ. Российскую сторону на мероприятии представляли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Юрий Трутнев. Также присутствовали руководители Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития, главы РЖД, Росатома и «Роснефти».