Путин провёл встречу с вице-премьером Госсовета КНР во Владивостоке

Во Владивостоке, на полях Восточного экономического форума, состоялась встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Это уже вторая встреча сторон в 2025 году: ранее политик посещал Петербургский международный экономический форум в июне.

В рамках визита Дин Сюэсян, возглавляющий китайскую часть межправительственных комиссий по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству, проведёт встречи с российскими коллегами — Денисом Мантуровым и Александром Новаком. Стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках профильных комиссий. Также ожидается, что вице-премьер КНР примет участие в VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме и выступит вместе с президентом России на пленарном заседании ВЭФ.

Также Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии на полях ВЭФ. Российскую сторону на мероприятии представляли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Юрий Трутнев. Также присутствовали руководители Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития, главы РЖД, Росатома и «Роснефти».