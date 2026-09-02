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Опубликовано 2 сентября, 15:51

Путин: Дальний Восток и Арктику нужно не только сохранить, но и развивать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

России важно не только удержать обширные территории Дальнего Востока и Арктики, но и активно их развивать. Об этом сказал президент Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию Дальневосточного федерального округа.

Глава государства напомнил, что задача с самого начала ставилась именно так. По его словам, речь всегда шла о том, чтобы обеспечить рост и остановить отток населения из макрорегиона.

«Не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надёжным перспективным инструментом развития России в целом», — подчеркнул президент.

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Как ранее сообщал Life.ru, президент прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В программе главы государства — совещание по Дальнему Востоку, запуск новых промышленных предприятий по видеосвязи и двусторонние встречи. Главным событием форума станет пленарное заседание 3 сентября, куда приглашены зарубежные гости.

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Вероника Бакумченко
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