Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2026
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Глава государства Владимир Путин прибыл во Владивосток. Ему предстоит масштабная работа на полях Восточного экономического форума.
Уже сегодня лидер страны проведет совещание, посвящённое развитию Дальневосточного федерального округа. В повестке — детальный анализ текущих показателей макрорегиона.
После обсуждения положения дел в режиме видеосвязи он даст старт запуску ряда новых промышленных предприятий. Это подчеркнёт важность индустриального рывка для региона.
Ключевым моментом станет пленарное заседание 3 сентября. На этой площадке запланированы выступления высоких зарубежных гостей.
В дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер Монголии Ням-Осорын Учрал, а также представители Мьянмы и Китая — Ньо Со и Дин Сюэсян.
Завершающим этапом визита станут двусторонние переговоры с иностранными делегациями. Общение на высшем уровне позволит закрепить достигнутые договорённости.
XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября 2026 года во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Главная площадка ВЭФ-2026 — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Участие в форуме подтвердили представители 80 стран, а деловая программа включает более 70 мероприятий по пяти основным направлениям.
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