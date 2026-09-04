ВЭФ-2026 завершился: 285 соглашений на 6,66 трлн, Путин и главные итоги форума

XI Восточный экономический форум завершился во Владивостоке 4 сентября 2026 года. По предварительным итогам, на ВЭФ подписали 285 соглашений на общую сумму 6 трлн 660 млрд рублей. Форум собрал более 7 тысяч участников из 78 стран. Life.ru собрал главные цифры, решения и заявления ВЭФ-2026 — от выступления Владимира Путина до новых правил для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.

Итоги ВЭФ-2026 — коротко

На ВЭФ-2026 подписали 285 соглашений на общую сумму 6 трлн 660 млрд рублей — это предварительные итоги, озвученные вице-премьером и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

Форум собрал более 7 тысяч участников из 78 стран.

В деловой программе участвовали около 2,4 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса более чем из тысячи компаний.

За дни форума прошло свыше 150 деловых мероприятий с участием более тысячи спикеров и около 1 200 бизнес-переговоров по проектам развития Дальнего Востока.

Главным политико-экономическим событием стало пленарное заседание 3 сентября с Владимиром Путиным и зарубежными гостями.

Президент объявил о подготовке нового этапа развития Дальнего Востока, едином преференциальном режиме для бизнеса с 2027 года и ускоренном внедрении новых технологий.

К форуму подготовлена Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года.

После завершения основной программы выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для жителей и гостей Владивостока 5–7 сентября.

Сколько соглашений подписали на ВЭФ-2026

По предварительным итогам XI Восточного экономического форума, участники подписали 285 соглашений на общую сумму 6 трлн 660 млрд рублей. Эти данные 4 сентября озвучил заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В число публично представленных договорённостей вошли проекты в транспортной инфраструктуре, Арктике, энергетике, промышленности, логистике и технологическом развитии. Среди них — создание международного транспортного коридора «Мохэ — Найба» в Якутии и формирование инвестиционного механизма для комплексного развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

Итоговая сумма соглашений показывает масштаб инвестиционной повестки форума, однако часть договоров традиционно не раскрывается в денежном выражении, поэтому совокупная стоимость всех достигнутых договорённостей может отличаться от публичной суммы.

ВЭФ-2026 в цифрах

ВЭФ-2026 в цифрах: 285 соглашений на 6,66 трлн рублей, более 7 тыс. участников из 78 стран. Инфографика Life.ru

ВЭФ-2026: самое главное

Восточный экономический форум — 2026 проходит на острове Русский во Владивостоке. Главная тема XI ВЭФ — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Деловая программа объединяет более 70 мероприятий по пяти направлениям: качество жизни и кадры, частные инвестиции, международное сотрудничество, технологии, а также логистика и инфраструктура.

Участниками форума стали более пяти тысяч представителей России и зарубежных стран. В центре повестки — развитие Дальнего Востока и Арктики, новые инвестиционные режимы, Северный морской путь, энергетика, городская среда, демография, искусственный интеллект и беспилотные технологии.

Кто участвовал в ВЭФ-2026

Во Владивосток приехали более 7 тысяч участников из 78 государств. Наиболее многочисленные иностранные делегации представляли Китай, Индонезию, Японию, Вьетнам, Республику Корея, Индию и Мьянму.

В деловой программе участвовали 2,4 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса более чем из тысячи компаний, а также главы дипломатических миссий, федеральные министры, руководители ведомств и главы российских регионов.

Что сказал Путин на ВЭФ-2026

Центральным событием форума стало пленарное заседание 3 сентября с участием президента России Владимира Путина. Глава государства посвятил значительную часть выступления развитию Дальнего Востока, инвестициям, инфраструктуре, технологиям, демографии и состоянию российской экономики.

с 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике планируется запустить единый преференциальный режим для бизнеса;

Дальний Восток должен стать площадкой для ускоренного тестирования беспилотников, искусственного интеллекта, робототехники и других технологий;

повышенную выплату при рождении третьего ребёнка в дальневосточных регионах предложено продлить до 2030 года;

к 2030 году в России должны подготовить не менее 200 мастер-планов развития городов и территорий;

навигацию по Северному морскому пути планируется сделать круглогодичной;

на проекте «Восток Ойл» готовится первая отгрузка нефти;

годовая инфляция в России, по словам президента, составляет 6,3%, при этом важно не допустить чрезмерного охлаждения экономики.

Полный разбор речи: главные заявления Владимира Путина на ВЭФ-2026.

Кто участвовал в пленарном заседании ВЭФ вместе с Путиным

В пленарной дискуссии 3 сентября вместе с президентом России участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы У Ньо Со и заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Состав участников подчёркивает азиатско-тихоокеанский вектор форума: развитие торговли, инвестиций, логистики и инфраструктурных связей России со странами Азии остаётся одной из его ключевых задач.

Новый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

Одним из ключевых решений ВЭФ-2026 стало предложение перейти к единому преференциальному режиму для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года. Предполагается, что меры поддержки будут зависеть прежде всего от вида деятельности и параметров проекта, а не от нахождения компании в конкретной территории опережающего развития.

При этом уже действующие льготы резидентов ТОР и свободного порта Владивосток должны сохраниться. Такой подход должен упростить запуск новых проектов и сделать систему господдержки более понятной для инвесторов.

Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года

К ВЭФ-2026 была подготовлена Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ должен объединить экономические, инфраструктурные и социальные задачи макрорегиона: от энергетики и транспортной доступности до жилья, демографии, кадров и технологического развития.

На форуме также обсуждались обеспечение регионов электроэнергией, развитие авиаперевозок и пограничных переходов, создание новых производств и ускорение внедрения технологических решений. Во время рабочей программы Владимира Путина во Владивостоке был дан старт девяти новым предприятиям в сферах горной промышленности, газохимии, логистики, высоких технологий и энергетики.

Северный морской путь и «Восток Ойл»

Развитие Арктики и транспортной инфраструктуры стало отдельным блоком выступления. Россия планирует сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной, продолжить строительство ледоколов и судов ледового класса, а также связать арктические порты с железнодорожной и внутренней водной инфраструктурой.

Путин также сообщил о подготовке первой отгрузки нефти с проекта «Восток Ойл». В перспективе такие проекты должны увеличить грузовую базу Северного морского пути и усилить роль северных и восточных регионов в российской экономике.

ВЭФ-2026 по дням: что происходило 1–4 сентября

1 сентября — старт форума, открытие деловой и выставочной программы, начало работы «Улицы Дальнего Востока».

2 сентября — рабочая программа Владимира Путина во Владивостоке, совещание по развитию Дальнего Востока, запуск новых предприятий и международные встречи.

3 сентября — пленарное заседание ВЭФ с Владимиром Путиным и зарубежными гостями; объявления о новом этапе развития Дальнего Востока, льготах для бизнеса, технологиях и инфраструктуре.

4 сентября — заключительный день деловой программы и Международный молодёжный день ВЭФ «День будущего».

Когда и где проходил ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Основной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Основная деловая программа завершилась 4 сентября. В заключительный день состоялся Международный молодёжный день ВЭФ «День будущего», посвящённый карьере, предпринимательству, технологиям и возможностям для молодых специалистов на Дальнем Востоке.

Владивосток готовится встретить участников и гостей XI Восточного экономического форума. Фото © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Кирилл Казачков

Какие темы стали главными на ВЭФ-2026

Главные темы ВЭФ-2026: инвестиции, развитие Дальнего Востока и Арктики, Северный морской путь, энергетика, ИИ, жильё, кадры, сотрудничество со странами АТР и туризм. Инфографика © Life.ru

частные инвестиции и новые условия для бизнеса;

развитие Дальнего Востока и Арктики до 2036 года;

Северный морской путь и Трансарктический транспортный коридор;

энергетика и строительство новой генерации;

искусственный интеллект, роботизация и беспилотные системы;

развитие городов, мастер-планы и строительство жилья;

демография, образование и кадровый дефицит;

сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

туризм, креативные индустрии и молодёжное предпринимательство.

«Жить и работать на Дальнем Востоке»

В этом блоке будут обсуждаться кадровый дефицит, образование, строительство жилья, развитие городов, социальная инфраструктура, мастер-планы дальневосточных городов и создание условий, которые позволят привлекать и удерживать людей в регионе.

Развитие регионов Дальнего Востока станет одной из центральных тем ВЭФ-2026. Фото © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Жолобов

«Механизмы привлечения частных инвестиций»

Участники форума обсудят преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики, новые инвестиционные проекты, возможности финансового рынка, развитие Восточного финансового центра и улучшение условий для бизнеса.

«Дальний Восток — полюс международного взаимодействия»

Одно из ключевых направлений ВЭФ традиционно связано с экономическими отношениями России со странами Азии. В программу входят бизнес-диалоги с представителями Китая, Индии, ОАЭ, Монголии, Вьетнама и государств АСЕАН.

«Технологии настоящего и будущего»

В технологическом блоке будут обсуждаться искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы, дата-центры, цифровые платформы и развитие биоэкономики.

«Логистика и инфраструктура для роста экономики»

Отдельный блок посвящён транспортным коридорам, портовой инфраструктуре, Северному морскому пути, энергетике, газификации и другим инфраструктурным проектам, необходимым для экономического развития Дальнего Востока.

Помимо основной деловой программы, в рамках ВЭФ запланированы Форум креативных индустрий, молодёжные и предпринимательские мероприятия, международные конференции и выставочная программа.

Владивосток станет главной деловой площадкой Дальнего Востока на время ВЭФ-2026. Фото © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Жолобов

Когда «Улица Дальнего Востока» открыта для всех

Выставка «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс продолжит работу после завершения основной программы форума. 5–7 сентября павильоны регионов ДФО будут открыты для жителей и гостей Владивостока.

На выставке представлены проекты всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа, туристические маршруты, инвестиционные инициативы, культурные программы и технологические разработки.

Почему ВЭФ важен для Дальнего Востока

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года и стал одной из основных площадок, где власти, регионы и бизнес обсуждают долгосрочное развитие Дальнего Востока. Через ВЭФ проходят крупные инвестиционные проекты, инфраструктурные решения и новые меры поддержки предпринимателей.

XI Восточный экономический форум соберёт во Владивостоке представителей 80 стран и территорий © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александр Жолобов

В 2026 году акцент форума особенно заметно сместился от количества инвестиций к вопросу о том, как экономический рост должен менять повседневную жизнь: доступность жилья и транспорта, состояние городов, рабочие места, образование, технологии и возможности для семей.

Что такое ВЭФ

ВЭФ — Восточный экономический форум, международный деловой форум, который проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года.

Главная задача форума — развитие российского Дальнего Востока, привлечение инвестиций и расширение экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Организатором Восточного экономического форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России.

Частые вопросы о ВЭФ-2026

Когда завершился ВЭФ-2026?

XI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Основная программа завершилась 4 сентября.

Сколько соглашений подписали на ВЭФ-2026?

По предварительным итогам, на форуме подписали 285 соглашений на общую сумму 6 трлн 660 млрд рублей.

Сколько человек участвовали в ВЭФ-2026?

В форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран.

Что сказал Путин на ВЭФ-2026?

Владимир Путин объявил о новом этапе развития Дальнего Востока, едином преференциальном режиме для бизнеса с 2027 года, новых технологических режимах, мерах поддержки семей и развитии Северного морского пути. Отдельно президент говорил об экономике, Украине и отношениях с США.

Где проходил ВЭФ-2026?

Основной площадкой форума был кампус ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.

Можно ли попасть на «Улицу Дальнего Востока» после ВЭФ?