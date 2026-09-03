Путин на ВЭФ-2026: что сказал об экономике, Украине и Дальнем Востоке

Владимир Путин 3 сентября выступил на пленарном заседании ВЭФ-2026. Главные заявления президента об экономике России, Дальнем Востоке, Украине, бизнесе, Арктике и новых мерах поддержки.

Президент России Владимир Путин 3 сентября выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава государства объявил о новом этапе развития Дальнего Востока, рассказал о ситуации в российской экономике, новых льготах для бизнеса и поддержке семей, а также ответил на вопросы об Украине и отношениях с США. Life.ru собрал главные заявления Путина на ВЭФ-2026.

Главные заявления Путина на ВЭФ-2026 — коротко

Россия переходит к новой стратегии развития Дальнего Востока на ближайшие 10 лет.

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике заработает единый преференциальный режим для бизнеса.

За 11 лет в Дальний Восток привлечено около 25 трлн рублей инвестиций, а ВРП вырос более чем втрое.

Безработица в макрорегионе снизилась до 2,2%.

Повышенную выплату при рождении третьего ребёнка на Дальнем Востоке предложено продлить до 2030 года.

К 2030 году в России должны разработать не менее 200 мастер-планов развития территорий.

Дальний Восток станет площадкой для тестирования беспилотников, ИИ, робототехники и других новых технологий.

Навигацию по Северному морскому пути планируется сделать круглогодичной.

На проекте «Восток Ойл» готовится первая отгрузка нефти.

Путин назвал дефицит российского бюджета некритичным, а уровень госдолга — одним из самых низких в мире.

Инфляция составляет 6,3%, при этом, по словам президента, важно не допустить «переохлаждения» экономики.

Путин заявил, что шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине есть и что прежде всего договориться должны Москва и Киев.

Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, а Дональда Трампа Путин назвал настроенным на конструктивную работу.

Выступление Путина на ВЭФ. Видео © Life.ru

Путин объявил о новом этапе развития Дальнего Востока

Одной из главных тем выступления Владимира Путина на ВЭФ-2026 стало развитие Дальнего Востока. Президент заявил, что за последние годы для опережающего роста региона был создан прочный фундамент и теперь власти переходят к следующему этапу — обновлённой стратегии, рассчитанной на ближайшие десять лет.

Президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока остаётся стратегическим приоритетом России. Новый этап должен быть связан не только с добычей ресурсов и строительством инфраструктуры, но и с повышением качества жизни, развитием технологий и созданием комфортных условий для людей.

Выступление Путина на ВЭФ. Видео © Life.ru

Какие новые льготы для бизнеса объявил Путин на ВЭФ

С 1 января 2027 года на всей территории Дальнего Востока и Арктики планируется запустить единый преференциальный режим для бизнеса. В отличие от существующей системы, меры поддержки будут привязаны не к отдельным территориям опережающего развития, а к конкретным видам деятельности независимо от того, в какой точке макрорегиона реализуется проект.

При этом льготы действующих резидентов ТОР и свободного порта Владивосток сохранятся. Путин также призвал последовательно сокращать бюрократические барьеры и административную нагрузку на предпринимателей. По его словам, бессмысленно предоставлять налоговые льготы и одновременно «закручивать гайки» дополнительными проверками и избыточным контролем.

Отдельно президент обратился к будущему созыву Государственной думы, призвав депутатов продолжить законодательную работу по улучшению делового климата.

Дальний Восток станет полигоном для беспилотников и новых технологий

Ещё одно изменение должно вступить в силу с 1 января 2027 года. Путин предложил запустить на Дальнем Востоке особый правовой режим для быстрого тестирования и внедрения новых технологий.

Речь идёт в том числе о гражданских беспилотниках, промышленных роботах, технологиях искусственного интеллекта, телемедицине и других перспективных разработках. На Дальнем Востоке предполагается отрабатывать перевозку грузов беспилотниками и формировать маршруты для полётов на малых высотах.

Кроме того, к 2030 году квантовые коммуникации должны дойти до столиц всех дальневосточных регионов. Сейчас протяжённость магистральной квантовой сети России уже превышает 7,8 тыс. километров.

Что Путин сказал о выплатах семьям и ипотеке

Заметная часть выступления президента на ВЭФ была посвящена демографии и жилищному вопросу.

Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребёнка на Дальнем Востоке. В большинстве дальневосточных регионов к федеральным 450 тыс. рублей добавляются ещё 550 тыс. рублей региональной поддержки. В результате семья может получить до 1 млн рублей и направить эти деньги в том числе на погашение ипотечного кредита.

Президент связал демографическую ситуацию с доступностью жилья и напомнил о роли дальневосточной ипотеки. За последние шесть лет объём жилищного строительства в регионе вырос примерно вдвое.

Путин поручил разработать 200 мастер-планов к 2030 году

К 2030 году в России должны быть разработаны не менее 200 мастер-планов развития городов и территорий. Соответствующий законопроект, по словам Путина, находится на завершающей стадии.

Президент отдельно обратил внимание на малые города и посёлки, для которых также необходимо подготовить специальные решения. На Дальнем Востоке и в Арктике в рамках уже существующих мастер-планов около 300 объектов введено в эксплуатацию, ещё более 400 проектируются или строятся.

Что Путин сказал об экономике России на ВЭФ-2026

Во время пленарной сессии Путин подробно остановился и на состоянии российской экономики. Президент заявил, что дефицит федерального бюджета существует, однако считать его критическим нельзя, в том числе благодаря относительно низкому уровню государственного долга России.

По словам главы государства, задача властей сейчас заключается не просто в экономии бюджетных средств, а в их рациональном использовании. При этом главным источником дальнейшего развития Путин назвал не государственные, а частные инвестиции. Задача государства — создать такие условия, при которых бизнес будет готов вкладывать средства в новые проекты.

Отдельно президент затронул тему роста цен. По его словам, годовая инфляция в России составляет 6,3%. Ранее существовал риск её резкого ускорения, однако его удалось избежать. Теперь, подчеркнул Путин, при дальнейшем снижении инфляции важно одновременно не «переохладить» экономику.

Северный морской путь хотят сделать круглогодичным

Россия продолжит развивать транспортную инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока. Путин заявил о задаче обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Для этого страна строит новые ледоколы, суда ледового класса, а также сервисный и спасательный флот.

Трансарктический транспортный коридор должен соединить Санкт-Петербург и Мурманск через Северный морской путь с Владивостоком и далее со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Арктические терминалы планируется связать с железными дорогами и внутренними водными путями, чтобы подключить к маршруту грузопотоки Центральной России, Урала и Сибири. К концу десятилетия объём перевозок по этому направлению предполагается увеличить до 70 млн тонн в год.

Путин анонсировал первую нефть с «Восток Ойла»

Отдельно президент рассказал о крупном арктическом проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. В ближайшее время там планируется запустить магистральный нефтепровод к новому терминалу в бухте Север и провести первую отгрузку нефти.

Дальнейшую доставку сырья покупателям предполагается осуществлять по российским арктическим морским маршрутам.

Что Путин сказал об Украине на ВЭФ-2026

После основной части выступления Владимир Путин ответил на вопросы об украинском конфликте. Президент заявил, что шансы на мирное урегулирование, по его мнению, существуют, однако в первую очередь договориться должны Россия и Украина. Остальные государства могут содействовать переговорам и помогать сторонам искать решение.

Путин отметил, что контакты Москвы и Киева сохраняются, в том числе по линии специальных служб. Он также поблагодарил страны, которые способствуют поиску мирного решения, отдельно упомянув Китай.

Комментируя заявления об угрозах гражданской авиации и атаках на гражданские суда, Путин назвал подобные действия и угрозы проявлениями государственного терроризма. По его мнению, они осложняют возможность проведения двусторонних мирных переговоров. Западных союзников Киева, которые не реагируют на подобные действия, президент назвал соучастниками международного терроризма.

Что Путин сказал о Трампе и отношениях России и США

На ВЭФ Путин затронул и отношения Москвы с Вашингтоном. По его словам, Россия выступает за их восстановление «в полноформатном режиме», однако дальнейшее развитие диалога зависит не только от российской стороны.

Президент заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа настроенным на позитивную и конструктивную работу. Между двумя странами сохраняются контакты по линии спецслужб и представителей американской администрации, отвечающих за диалог с Россией. Путин выразил надежду, что эти контакты приведут к положительному результату.

Когда и где Путин выступил на ВЭФ-2026

Пленарное заседание XI Восточного экономического форума с участием Владимира Путина прошло 3 сентября 2026 года во Владивостоке. Сам ВЭФ-2026 проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».