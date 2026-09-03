Путин не увидел катастрофы в дефиците бюджета: «Ничего критичного здесь нет»

Текущий дефицит российского бюджета не представляет критической угрозы и со временем будет устранён. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о состоянии государственных финансов.

Президент отметил, что бюджетный баланс меняется волнообразно: периоды дефицита сменяются профицитом. По его словам, Россия уже сталкивалась с разными ситуациями и продолжала решать экономические задачи. Главным ориентиром Путин назвал сохранение здоровой макроэкономики. Именно такой подход, считает глава государства, позволит постепенно урегулировать и вопрос бюджетного дефицита.

При этом речь, по словам президента, должна идти не о простом сокращении расходов. Необходимо рационально использовать средства и чётко определять приоритетные направления.

«Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что условия для ведения бизнеса в России должны стать более комфортными. На пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке глава государства отметил: одних налоговых и таможенных льгот, а также поддержки инфраструктуры для развития деловой активности недостаточно.