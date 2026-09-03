Путин: Дальний Восток находится на экономическом подъёме

Дальний Восток России демонстрирует высокую экономическую активность, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. По его словам, особенно заметна динамика в сфере малого и среднего бизнеса.

В этом секторе занята примерно треть работающих жителей дальневосточных регионов. Президент назвал такой показатель хорошим признаком развития территории.

«О чём это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъёме», — сказал Путин.

По словам главы государства, предприниматели видят возможности для расширения своего дела, а жители региона понимают, что их знания и компетенции востребованы.

Президент отметил, что активность бизнеса и работа специалистов способны приносить результат как самому региону и стране, так и конкретным людям.

Ранее Владимир Путин сообщил о подготовке комплексной программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Основной упор сделают на наращивании генерации, газификации и экологически чистой энергетике, а для удалённых территорий Арктики предусмотрят новые объекты, включая малые АЭС. Президент также отметил роль атомной энергетики в обеспечении инфраструктуры для искусственного интеллекта и центров обработки данных.