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Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:33

Путин: Дальний Восток находится на экономическом подъёме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дальний Восток России демонстрирует высокую экономическую активность, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. По его словам, особенно заметна динамика в сфере малого и среднего бизнеса.

В этом секторе занята примерно треть работающих жителей дальневосточных регионов. Президент назвал такой показатель хорошим признаком развития территории.

«О чём это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъёме», — сказал Путин.

По словам главы государства, предприниматели видят возможности для расширения своего дела, а жители региона понимают, что их знания и компетенции востребованы.

Президент отметил, что активность бизнеса и работа специалистов способны приносить результат как самому региону и стране, так и конкретным людям.

Путин назвал Дальний Восток территорией сотрудничества и динамичных изменений
Путин назвал Дальний Восток территорией сотрудничества и динамичных изменений

Ранее Владимир Путин сообщил о подготовке комплексной программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Основной упор сделают на наращивании генерации, газификации и экологически чистой энергетике, а для удалённых территорий Арктики предусмотрят новые объекты, включая малые АЭС. Президент также отметил роль атомной энергетики в обеспечении инфраструктуры для искусственного интеллекта и центров обработки данных.

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Дарья Денисова
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