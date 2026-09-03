Малые АЭС и газификация: Путин раскрыл планы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года

Комплексная программа развития энергетики Дальнего Востока рассчитана до 2050 года. О её подготовке Владимир Путин рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам президента, надёжное энергоснабжение необходимо для технологического и промышленного роста региона. При разработке программы власти учли планы разных отраслей и регионов.

Основной акцент сделают на увеличении генерирующих мощностей и использовании экологически чистой энергетики. Одновременно планируется ускорить газификацию дальневосточных регионов.

Отдельные решения предусмотрены для удалённых территорий. В Арктической зоне собираются создавать новые объекты генерации, в том числе малые атомные станции, которые Путин назвал не имеющими аналогов в мире.

Атомной энергетике также отводится роль в развитии цифровой экономики. Речь идёт в том числе об инфраструктуре для искусственного интеллекта и центров хранения и обработки данных.

По словам президента, проекты по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке уже реализуются. В дальнейшем эту работу планируют расширять.

Ранее Владимир Путин призвал устранить административные барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. На пленарной сессии ВЭФ президент подчеркнул, что налоговые льготы теряют смысл при одновременном усилении контроля, и поручил ведомствам и властям сократить дублирующие проверки и бюрократические процедуры.