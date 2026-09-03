Путин призвал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин выступил с критикой существующих административных барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне. Глава государства подчеркнул необходимость создания максимально комфортных условий для бизнеса, отметив, что существующая система контроля нередко противоречит целям экономического развития регионов.

«Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки», — заявил президент на пленарном заседании ВЭФ.

Путин потребовал от профильных ведомств и местных властей пересмотреть подходы к работе с бизнесом. Основная задача заключается в устранении дублирующих проверок и излишних бюрократических процедур, которые препятствуют реализации инвестиционных проектов в этих стратегически важных регионах России.