Новые АЭС и 38 энергоблоков: как Россия будет развивать атомную энергетику после совещания у Путина

Россия планирует масштабное обновление атомной энергетики: до 2042 года Генеральная схема предусматривает 38 новых атомных энергоблоков, а к 2045-му доля АЭС в энергобалансе страны должна вырасти до 25%. Какие атомные станции работают в России сейчас, где появятся новые энергоблоки и зачем Росатом строит реактор БРЕСТ-300 — в материале Life.ru.

Президент России Владимир Путин 20 августа провёл совещание по вопросам развития атомной энергетики. Одной из главных долгосрочных задач отрасли остаётся увеличение доли атомной генерации в стране. Сегодня она превышает 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%.

Для этого России предстоит одновременно заменить выводимые из эксплуатации советские энергоблоки, построить новые АЭС большой, средней и малой мощности и перейти к атомной энергетике четвёртого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом.

Сколько АЭС и атомных энергоблоков работает в России

Сегодня атомная энергетика России представлена 34 действующими энергоблоками на 11 атомных электростанциях. За прошлый год российские АЭС произвели 218,3 млрд кВт·ч электроэнергии, а общая выработка Росатома составляет более 20% генерации страны.

Атомная энергетика России сегодня: 34 действующих энергоблока на 11 АЭС, объём выработки и доля атомной генерации в энергосистеме страны. Инфографика © Life.ru

При этом отрасль стоит перед масштабным обновлением. В течение ближайших десяти лет предстоит вывести из эксплуатации 13 действующих энергоблоков общей мощностью 10,3 ГВт. Это около трети нынешнего атомного парка России.

Именно поэтому речь идёт не просто о росте атомной энергетики, но и о замещении мощностей, построенных несколько десятилетий назад.

Сколько новых атомных энергоблоков построят в России до 2042 года

Основные планы развития отрасли закреплены в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утверждённой Правительством России в декабре 2024 года.

В документ включено строительство 38 атомных энергоблоков — то есть новых блоков должно появиться больше, чем сегодня находится в эксплуатации. На атомную энергетику придётся не менее трети всех вновь создаваемых генерирующих мощностей.

18 из предусмотренных Генсхемой атомных энергоблоков уже находятся на разных стадиях сооружения.

Главная цель этой программы — не только компенсировать вывод старых мощностей, но и увеличить долю атомной генерации в энергобалансе России до 25% к 2045 году.

Какие новые атомные энергоблоки строит Россия

Росатом развивает сразу несколько типов реакторов — от крупных энергоблоков для больших энергосистем до малых АЭС для удалённых территорий.

Основой большой атомной энергетики остаются энергоблоки поколения «3+» ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, а также новейший проект ВВЭР-ТОИ с повышенной степенью автоматизации.

Первый такой энергоблок, построенный в рамках новой Генеральной схемы, в мае 2026 года был введён в промышленную эксплуатацию на Курской АЭС-2. Его электрическая мощность составляет 1250 МВт, что делает его самым мощным действующим атомным энергоблоком России. К моменту совещания он уже произвёл более 4 млрд кВт·ч электроэнергии.

Что такое ВВЭР-600 и зачем России атомные блоки средней мощности

Не каждому региону необходим атомный энергоблок мощностью более 1 ГВт. Поэтому Росатом разработал реактор средней мощности ВВЭР-600.

Реактор средней мощности ВВЭР-600: как устроен энергоблок, где его планируют построить и для каких регионов он предназначен. Инфографика © Life.ru

Такие энергоблоки рассчитаны на территории, где сооружение крупной атомной станции было бы избыточным для местной энергосистемы.

Головной энергоблок ВВЭР-600 планируется построить на Кольской АЭС.

Таким образом, будущая российская атомная энергетика должна состоять уже не из одного универсального типа АЭС, а из энергоблоков разной мощности, которые можно подбирать под потребности конкретного региона.

Малые АЭС России: зачем их строят и при чём здесь дата-центры

Отдельное направление — атомные электростанции малой мощности. Сейчас это один из наиболее активно развивающихся сегментов мировой атомной энергетики.

Росатом уже имеет практический опыт эксплуатации таких установок. В Певеке на Чукотке пять лет работает плавучая атомная теплоэлектростанция — единственная в мире действующая малая плавучая АЭС.

Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов». Фото © Dmitri Lovetsky / AP/TASS

Малые атомные станции прежде всего предназначены для удалённых и изолированных территорий, куда трудно или слишком дорого проводить традиционные энергетические сети.

Однако появляется и ещё одна перспективная сфера применения таких АЭС — энергоснабжение дата-центров. Центры обработки данных требуют огромного объёма стабильной электроэнергии круглые сутки, поэтому малые атомные установки рассматриваются в мире как один из вариантов обеспечения растущей цифровой инфраструктуры.

Что такое атомная энергетика четвёртого поколения

Одно из наиболее перспективных направлений — переход России к атомной энергетике четвёртого поколения.

Её принципиальное отличие заключается в возможности замыкания ядерного топливного цикла. Отработавшее топливо после переработки можно снова использовать для производства свежего ядерного топлива.

Атомная энергетика четвёртого поколения: главные принципы, технологии и преимущества АЭС будущего. Инфографика © Life.ru

Это позволяет гораздо эффективнее использовать имеющуюся ресурсную базу и одновременно решать проблему накопления радиоактивных отходов.

Главный российский проект этого направления сейчас строится в Северске Томской области.

БРЕСТ-300: как работает российский реактор будущего

В Северске Росатом создаёт первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс четвёртого поколения. Его основой станет реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Главная особенность проекта заключается в том, что реактор и предприятия ядерного топливного цикла будут находиться на одной площадке.

Как работает БРЕСТ-300: схема замкнутого ядерного топливного цикла реактора четвёртого поколения. Инфографика © Life.ru

Во время работы реактора в топливе будут образовываться новые изотопы. После переработки их можно будет использовать для изготовления нового ядерного топлива и снова загружать в реактор.

Фактически речь идёт о замкнутом ядерном топливном цикле, способном резко расширить ресурсную базу атомной энергетики будущего.

Запуск комплекса ожидается к 2030 году.

Где Росатом строит атомные электростанции за рубежом

Россия развивает атомные проекты не только внутри страны. Согласно данным к совещанию, Росатом одновременно сооружает за рубежом 28 энергоблоков большой и малой мощности в девяти странах.

Египет. Провинция Матрух. Площадка строительства АЭС «Эль-Дабаа». Реализация российского проекта поколения 3+ осуществляется корпорацией «Росатом», работа ведется сразу на четырех энергоблоках и является крупнейшей атомной стройкой в мире. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Российские атомные проекты реализуются в Китае, Индии, Турции, Египте, Иране, Бангладеш и Венгрии.

Отдельным направлением становится Центральная Азия. В Узбекистане начинается реализация проекта интегрированной АЭС, где на одной площадке должны быть объединены энергоблоки большой и малой мощности.

В Казахстане ведутся инженерные изыскания для сооружения двух атомных энергоблоков большой мощности.

Почему совещание Путина по атомной энергетике прошло именно 20 августа

Дата совещания символична. 20 августа считается днём рождения отечественной атомной промышленности.

Именно 20 августа 1945 года руководство СССР создало Специальный комитет и Первое главное управление, которые должны были заниматься использованием атомной энергии.

В 2026 году российской атомной промышленности исполнился 81 год.