Путин анонсировал строительство атомных энергоблоков на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири

Россия будет расширять географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по атомной энергетике. Глава гоосударства назвал этот вопрос особенно важным.

«Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин указал на уникальный статус российской атомной промышленности. Президент пояснил, что наша страна — единственная в мире, которая обладает полным циклом производства такой энергии.