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Регион
20 августа, 12:43

Путин анонсировал строительство атомных энергоблоков на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири

Путин заявил, что Россия будет расширять географию размещения энергоблоков АЭС

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия будет расширять географию размещения энергоблоков АЭС внутри страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по атомной энергетике. Глава гоосударства назвал этот вопрос особенно важным.

«Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал российский лидер.

Путин призвал наладить серийную сборку атомных энергоблоков
Путин призвал наладить серийную сборку атомных энергоблоков

Ранее Владимир Путин указал на уникальный статус российской атомной промышленности. Президент пояснил, что наша страна — единственная в мире, которая обладает полным циклом производства такой энергии.

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Матвей Константинов
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