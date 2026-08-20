Путин призвал наладить серийную сборку атомных энергоблоков

Россия должна создать линейку типовых атомных энергоблоков, которые можно будет собирать серийно «в режиме конвейера». Такую задачу президент Владимир Путин поставил на совещании по развитию атомной энергетики.

«Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера», — сказал глава государства.

По словам Путина, для этого необходимо наращивать производство оборудования для энергетического машиностроения. Причём президент отдельно подчеркнул, что оно должно базироваться на отечественных разработках.

Речь идёт как о крупных атомных электростанциях, так и о малых АЭС. Серийный подход должен позволить использовать типовые решения при реализации новых проектов вместо разработки каждого энергоблока практически с нуля.

Совещание прошло 20 августа — в день 81-й годовщины создания отечественной атомной промышленности. Открывая встречу, Путин также поздравил сотрудников и ветеранов отрасли с этой датой.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал Россию единственной страной, которая строит малые атомные электростанции. Президент отмечал, что у страны уже есть соответствующие технологии и практический опыт.