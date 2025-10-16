Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

16 октября, 12:51

«Купил билет и не поехал»: Путин шуткой ответил на отказ Запада от сотрудничества в энергетике

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя отказ западных стран поставлять оборудование для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сравнил их действия с ситуацией, когда кто-то «купил билет, но не поехал, назло кондуктору». Это заявление прозвучало на форуме «Российская энергетическая неделя».
Как отметил глава государства, российские компании значительно увеличили свои производственные мощности и заняли лидирующие позиции в технологиях. Это стало возможным благодаря тому, что рыночные условия позволяли успешно и выгодно продавать свою продукцию. В результате Россия привлекла международных партнёров, заинтересованных в приобретении их оборудования.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня всё больше и больше у нас, и так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это: купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что таковы реалии сегодняшнего дня.

Путин рассказал о последствиях отказа от покупки энергоносителей из России
Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире. Он также отметил, что наша страна продолжит наращивать сотрудничество с дружественными государствами в сфере поставок.

Наталья Демьянова
