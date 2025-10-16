Россия является единственной страной в мире, которая осуществляет строительство малых атомных электростанций. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Малые АЭС пока никто кроме нас и не строит. Да, планы есть, но реально на практике пока ничего в мире не происходит. Только у нас это делается», — сказал президент.

Президент также отметил доминирующее положение госкорпорации «Росатом» на мировом рынке строительства атомных электростанций. По его словам, компания контролирует около 90% этого рынка, а в различных странах успешно эксплуатируются 110 энергетических блоков, построенных по технологиям РФ.

В ходе форума Владимир Путин также подчеркнул, что добыча нефти в России в 2025 году составит около 510 млн тонн, что на 1% ниже показателя прошлого года. При этом страна продолжает сохранять свой статус одного из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную игру конкурентов.