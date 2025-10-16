Путин раскрыл, сколько нефти Россия добудет в 2025 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что добыча нефти в стране в 2025 году составит около 510 млн тонн, что на 1% ниже показателя прошлого года. Он подчеркнул, что Россия сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию.

«Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции», — сказал глава государства на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как отметил Путин, показатели добычи остаются высокими, а Россия готова к дальнейшему развитию энергетической отрасли и противодействию попыткам недобросовестной конкуренции.

Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил высокий спрос на российские энергоресурсы в мире. Он также отметил, что наша страна продолжит наращивать сотрудничество с дружественными государствами в сфере поставок.