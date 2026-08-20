Путин указал на уникальный статус ядерной отрасли России

Россия сохраняет статус единственной державы, контролирующей полный цикл атомной промышленности. Об этом накануне заявил глава государства Владимир Путин.

В поздравлении для сотрудников атомной сферы лидер назвал ядерный сектор одним из ключевых драйверов экономики. По его оценке, эта сфера обеспечивает технологический паритет страны на мировой арене.

Российский лидер особо отметил эксклюзивный статус отечественной науки.

«Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики», — заявил он. При этом президент подчеркнул строгое соблюдение высоких стандартов безопасности и надёжности работы станций.