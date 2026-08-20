Посол КНР: Россия и Китай выступят против попыток Японии получить ядерное оружие

Россия и Китай намерены совместно противодействовать возможному появлению у Японии ядерного оружия и её ускоренной ремилитаризации. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

По словам дипломата, Пекин и Москва исходят из необходимости сохранять историческую память и не допускать пересмотра принципов, сформировавших международный порядок после Второй мировой войны. В этой связи обе страны намерены внимательно следить за действиями Токио и выступать против его стремления нарастить военный потенциал.

Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай готовы объединить усилия с другими государствами, которые придерживаются принципов исторической справедливости и международного права. По его словам, речь идёт о защите достоверной оценки событий Второй мировой войны, недопущении возвращения японского милитаризма, сохранении мира и продвижении справедливого международного порядка.