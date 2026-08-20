Посол КНР: Россия и Китай выступят против попыток Японии получить ядерное оружие
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Россия и Китай намерены совместно противодействовать возможному появлению у Японии ядерного оружия и её ускоренной ремилитаризации. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.
По словам дипломата, Пекин и Москва исходят из необходимости сохранять историческую память и не допускать пересмотра принципов, сформировавших международный порядок после Второй мировой войны. В этой связи обе страны намерены внимательно следить за действиями Токио и выступать против его стремления нарастить военный потенциал.
Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай готовы объединить усилия с другими государствами, которые придерживаются принципов исторической справедливости и международного права. По его словам, речь идёт о защите достоверной оценки событий Второй мировой войны, недопущении возвращения японского милитаризма, сохранении мира и продвижении справедливого международного порядка.
Ранее Россия и Китай практически одновременно направили Токио жёсткий сигнал на фоне попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Поводом стали визит Владимира Путина на Итуруп 13 августа. Япония, претендующая на Курильские острова, резко отреагировала на поездку президента России. Почти одновременно послы РФ и КНР выступили с совместной статьей о защите послевоенного порядка и недопустимости возрождения японского милитаризма.
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