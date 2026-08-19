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Регион
19 августа, 14:39

«Выжить невозможно»: Сестра лидера КНДР предупредила Японию о фатальных последствиях милитаристской политики

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии уничтожением в случае военной экспансии

Ким Ë Чжон (в центре). Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Ким Ë Чжон (в центре). Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В случае попыток военной экспансии Японию ждёт незамедлительное уничтожение, заявила Ким Ë Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Она предостерегла Токио от «неправильного выбора».

«[Япония] непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», — сказала она, слова Ким приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра корейского лидера предупредила о том, что в Пхеньяне серьёзно следят за попытками «военной экспансии» Токио и считают это потенциальной угрозой долгосрочного характера. Действия Японии могут привести к нарушению баланса сил в регионе, считает Ким.

В ответ военное руководство Народно-Демократической Республики начало рассматривать действия по сдерживанию и подавлению угрозы. Также речь может идти о принятии более «жёстких мер».

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Матвей Константинов
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