«Выжить невозможно»: Сестра лидера КНДР предупредила Японию о фатальных последствиях милитаристской политики

В случае попыток военной экспансии Японию ждёт незамедлительное уничтожение, заявила Ким Ë Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Она предостерегла Токио от «неправильного выбора».

«[Япония] непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», — сказала она, слова Ким приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра корейского лидера предупредила о том, что в Пхеньяне серьёзно следят за попытками «военной экспансии» Токио и считают это потенциальной угрозой долгосрочного характера. Действия Японии могут привести к нарушению баланса сил в регионе, считает Ким.

В ответ военное руководство Народно-Демократической Республики начало рассматривать действия по сдерживанию и подавлению угрозы. Также речь может идти о принятии более «жёстких мер».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о скором завершении строительства моста через реку Туманная на границе с КНДР. Ожидается, что работы завершат до конца этого года.