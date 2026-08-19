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19 августа, 14:14

Строительство нового моста на границе с КНДР почти завершено, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: Мост между Россией и КНДР достроят до конца года

Мост через реку Туманная на границе России и КНДР. Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Мост через реку Туманная на границе России и КНДР. Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

Строительство автомобильного моста между РФ и КНДР находится на завершающей стадии. Работы планируют закончить до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Параллельно Россия вместе с Узбекистаном и Туркменией прорабатывает ещё один международный транспортный маршрут.

Речь идёт о возможном продлении железнодорожных путей в направлении Индийского океана. По словам Хуснуллина, трасса может пройти через Афганистан и Пакистан. Вице-премьер отметил, что такой коридор особенно актуален на фоне нынешней ситуации в Иране.

«Мы считаем, что это тот дополнительный коридор, особенно сейчас, с учётом ситуации в Иране, — это очень нужный коридор», — сказал Хуснуллин.

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие КНДР вместе с бойцами ВС РФ участвовали в освобождении Курской области. По его словам, северокорейские военные также помогали разминировать территорию и восстанавливать инфраструктуру.

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Александра Мышляева
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