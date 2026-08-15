Военные КНДР вместе с российскими подразделениями участвовали в освобождении Курской области. Они также помогали разминировать территорию и восстанавливать инфраструктуру, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на приёме по случаю освобождения Кореи от японской оккупации.

«Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры», — сказал Белоусов.

Министр связал совместные действия военнослужащих двух стран с развитием отношений между Россией и КНДР. По его словам, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын установили между государствами союзнические и братские связи.

Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Курске планируют открыть памятник российским и корейским военнослужащим. Андрей Белоусов анонсировал установку монумента на приёме по случаю годовщины освобождения Кореи. Министр также рассказал, что в апреле встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и посетил открытие мемориала корейским героям. Белоусов назвал историческое взаимодействие двух стран основой их нынешнего стратегического партнёрства.