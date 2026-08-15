Белоусов: Военные КНДР плечом к плечу с ВС РФ освободили Курскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vovatol
Военные КНДР вместе с российскими подразделениями участвовали в освобождении Курской области. Они также помогали разминировать территорию и восстанавливать инфраструктуру, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на приёме по случаю освобождения Кореи от японской оккупации.
«Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры», — сказал Белоусов.
Министр связал совместные действия военнослужащих двух стран с развитием отношений между Россией и КНДР. По его словам, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын установили между государствами союзнические и братские связи.
Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Курске планируют открыть памятник российским и корейским военнослужащим. Андрей Белоусов анонсировал установку монумента на приёме по случаю годовщины освобождения Кореи. Министр также рассказал, что в апреле встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и посетил открытие мемориала корейским героям. Белоусов назвал историческое взаимодействие двух стран основой их нынешнего стратегического партнёрства.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.