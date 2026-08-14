В Курске этой осенью установят монумент в память о совместных подвигах российских и корейских воинов. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе торжественного приёма, приуроченного к годовщине освобождения Кореи. Министр подчеркнул, что этот шаг укрепит исторические узы дружбы и боевого братства между двумя странами.

«Для меня было большой честью в апреле текущего года в Пхеньяне встретиться с товарищем Ким Чен Ыном и принять участие в открытии мемориала корейским героям. Со своей стороны планируем осенью открыть в Курске памятник, посвященный подвигу корейских и российских военнослужащих», — сказал Белоусов в рамках участия в приеме по случаю освобождения Кореи от японской оккупации.

Он также подчеркнул, что победа, достигнутая благодаря мужеству корейцев под предводительством Ким Ир Сена, стала важным этапом завершения Второй мировой войны. Глава российского оборонного ведомства добавил, что историческое боевое братство двух стран стало фундаментом для их нынешнего стратегического партнёрства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о признательности Москве за поддержку со стороны Пхеньяна и подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами способствует укреплению евразийской архитектуры безопасности.