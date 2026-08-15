Путин и Медведев направили Ким Чен Ыну телеграммы по случаю освобождения КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Поводом стала годовщина освобождения КНДР от японской оккупации, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным ЦТАК, оба российских политика направили свои послания Ким Чен Ыну 14 августа. В агентстве отметили, что речь идёт о поздравлениях по случаю национальной даты КНДР.

В своём послании Путин назвал праздник символом мужества и стойкости корейского народа. По словам российского лидера, в настоящее время отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Медведев в телеграмме Ким Чен Ыну также выразил уверенность, что дальнейшее углубление сотрудничества РФ и КНДР во всех сферах отвечает интересам народов, укрепляет безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

Ранее КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря и одновременно пригрозила Сеулу ответными действиями. Представитель МИД Северной Кореи заявил, что страна должна иметь возможность наносить удары, после которых противник не сможет восстановиться, — заявление прозвучало на фоне планов Южной Кореи развивать атомный подводный флот. По данным военных Южной Кореи и Японии, ракета преодолела более 700 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Испытание стало вторым для Пхеньяна менее чем за неделю и прошло накануне совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield.