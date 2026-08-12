«Сделать выживание врага невозможным»: КНДР запустила ракету и пригрозила противникам

Северная Корея утром 12 августа запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как пишет Sky News, в тот же день представитель МИД КНДР выступил с жёстким заявлением в адрес Сеула.

Он заявил, что страна должна обладать возможностями для ответных ударов на потенциальные действия противника, после которых его «выживание и восстановление станут невозможными». Поводом стали планы Южной Кореи развивать атомный подводный флот.

По данным военных Южной Кореи и Японии, ракета пролетела более 700 километров и упала за пределами японской исключительной экономической зоны. Пуск произвели из района Вонсана около 06:00 по местному времени. Это уже второй подобный запуск КНДР менее чем за неделю. Испытание прошло за несколько дней до начала крупных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield. Манёвры запланированы на 17–27 августа, Пхеньян традиционно рассматривает их как угрозу своей безопасности.

Южная Корея и Япония осудили ракетный пуск. А американское Индо-Тихоокеанское командование заявило, что, по первоначальной оценке, запуск не представлял непосредственной угрозы территории США, американским военным или союзникам.

Ранее более 40 стран потребовали заранее предупреждать о запусках баллистических ракет, включая межконтинентальные и ракеты с подводных лодок. Совместное заявление подписали 41 государство, среди которых США, Германия, Великобритания, Япония и Украина, документ опубликован на сайте американского постпредства при ООН. Страны призвали сообщать о планируемых запусках минимум за 24 часа.