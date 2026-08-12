КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд, который, предположительно, оказался баллистической ракетой. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Reuters, запущенный снаряд уже упал. Точное место его падения не уточняется. Японские власти сообщили, что признаков ущерба в прилегающих районах не зафиксировано.

Запуск произошёл на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг Корейского полуострова. Южнокорейские и японские военные продолжают анализировать характеристики запущенного снаряда.

Южнокорейские и японские военные продолжают анализировать характеристики запущенного снаряда.

Последний запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря состоялся 6 августа. Тогда снаряд приводнился за пределами исключительной экономической зоны Японии.