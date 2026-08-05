КНДР заявила о подготовке дополнительных военных мер против Японии

КНДР готовит дополнительные военные меры в ответ на изменение политики Японии в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По словам представительницы Пхеньяна, вооружённые силы страны сделают «дополнительный военный выбор» из-за действий Токио.

Ким Ё Чжон обвинила Японию в ускоренной милитаризации. В частности, она указала на испытательный запуск крылатой ракеты Tomahawk с японского эсминца, совместные военные учения с США, размещение дальнобойных вооружений и развитие наступательных возможностей.

Она заявила, что эти шаги свидетельствуют о стремлении Японии получить возможность нанесения превентивных ударов.

В Пхеньяне также обвинили США в поддержке военного усиления Японии и использовании Токио вместе с Южной Кореей для укрепления влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ким Ё Чжон подчеркнула, что КНДР не намерена мириться с изменением японской военной политики.

Ранее Япония в ежегодной «Белой книге» по обороне вновь назвала Китай, КНДР и Россию главными угрозами безопасности страны. Токио заявляет, что особенно внимательно следит за укреплением связей Москвы с Пекином и Пхеньяном, а также призывает ускорить развитие собственного военного потенциала. В документе также отмечается, что рост оборонной промышленности может стать не только вопросом защиты, но и фактором экономического развития страны.