Три соседа — три угрозы: Япония вновь указала на Россию, Китай и КНДР в «Белой книге» обороны

Япония в ежегодной «Белой книге» по обороне вновь назвала Китай, КНДР и Россию главными вызовами для безопасности страны. В Токио заявили, что с особым вниманием следят за укреплением взаимодействия между этими государствами, прежде всего за развитием связей Москвы с Пекином и Пхеньяном.

На фоне курса на усиление собственной обороноспособности японские власти призвали продолжать наращивание военного потенциала страны. В документе отмечается необходимость действовать «с ещё большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде».

Одним из новых акцентов доклада стал вывод о том, что развитие оборонной отрасли может быть не только вопросом безопасности, но и инструментом экономического роста.

Авторы «Белой книги» считают, что инвестиции в производство вооружений способны поддержать промышленность и создать дополнительные возможности для развития экономики Японии.

Ранее Life.ru сообщал, что США, Япония и Южная Корея перешли критическую черту, угрожая всему миру. Трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Токио и Сеула всё больше приобретает характер военного альянса.