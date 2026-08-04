Это уже красная линия: КНДР обвинила США и союзников в создании «оси конфронтации»

Действия США, Японии и Южной Кореи в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляют угрозу миру и безопасности. Союз трёх стран вышел за пределы допустимого. С таким заявлением выступил военный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). По его оценке, трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Токио и Сеула всё больше приобретает характер военного альянса.

«Очевидно, что усиливающиеся конфронтационные действия США на Корейском полуострове и за его пределами, а также безрассудные действия Японии и Республики Корея, следующих за Вашингтоном, уже перешли критическую черту и предстают перед международным сообществом как облик военного союза, угрожающего миру и безопасности», — говорится в материале.

В качестве примера в КНДР привели международные военно-морские учения RIMPAC, которые прошли в Тихом океане под руководством США. Как утверждает ЦТАК, в манёврах были задействованы свыше 30 тысяч военнослужащих, более 30 надводных кораблей, пять подводных лодок и свыше 190 самолётов. В рамках учений состоялось более 500 морских и около 2,4 тысячи авиационных тренировок.

Отдельно агентство обратило внимание на то, что Южная Корея впервые руководила объединёнными военно-морскими силами стран — участниц манёвров, а Япония заняла пост заместителя командующего объединённой оперативной группировкой.

Также в Пхеньяне заявили, что США продолжают расширять военное присутствие в регионе. В частности, по версии ЦТАК, Вашингтон ускоряет преобразование командования американских войск в Японии в объединённое командование с самостоятельными оперативными функциями, а после размещения ракетного комплекса средней дальности Typhon в Японии рассматривает возможность его переброски и в Южную Корею.

В КНДР считают, что подобные шаги формируют новый кризис безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В завершение в ЦТАК подчеркнули, что республика намерена отвечать на возникающие угрозы «соответствующим уровнем сдерживания» и призвала не допустить укрепления возглавляемой США «оси конфронтации».

Ранее стало известно, что США и Япония впервые за последние 15 лет совместно вмешались в ситуацию на валютном рынке, чтобы остановить резкое ослабление иены. Власти двух стран провели несколько операций по её скупке. Такой шаг был предпринят после того, как курс японской валюты по отношению к доллару опустился до минимального уровня с 1986 года.