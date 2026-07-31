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31 июля, 10:03

Вопрос времени: Одно решение США предрекло войну на Корейском полуострове, считают в Пхеньяне

В КНДР заявили, что увеличение командования США в Японии приближает конфликт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что увеличение численности командования США в Японии приближает вооружённый конфликт на Корейском полуострове и делает его начало вопросом времени. Об этом пишет Reuters со ссылкой на редакционную статью северокорейского издания.

В материале утверждается, что присутствие США в Японии превращается в полноценное военное командование. По мнению Пхеньяна, американская сторона готовит Силы самообороны Японии к конфликту.

Ранее командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Стивен Йост сообщил Asahi о расширении штаба на 215 человек для усиления командных функций и координации с союзниками.

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Ранее японские Морские силы самообороны впервые провели боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk с эсминца «Тёкай» в Тихом океане. Пуск выполнил японский экипаж при поддержке ВМС США, которые предоставили полигон и контролировали пространство. Ракета запускалась с корабля, оснащённого системой Aegis.

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Александра Мышляева
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