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Регион
27 июля, 00:43

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё заявила о постоянном обновлении ядерного щита КНДР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Будущее ядерного арсенала КНДР останется приоритетом для руководства страны. Заведующая Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон уверена, что эти силы будут постоянно модернизироваться и сохранят статус главной гарантии безопасности государства.

Она отметила, что позиция КНДР остаётся последовательной и ясной. По её словам, ядерные силы сдерживания служат надёжным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией его защиты.

«Ядерная мощность КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки»,приводит слова Ким Ё Чжон ЦТАК.

Политик объяснила необходимость такой защиты. По её мнению, регион сейчас переживает кризис из-за действий враждебных сил.

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Ранее внешнеполитическое ведомство КНДР исключило вопрос ядерного разоружения из повестки дня. Пхеньян считает процесс денуклеаризации полностью завершённым и необратимым. В министерстве добавили, что призывы США, Японии и Южной Кореи отказаться от ядерного оружия потеряли смысл. Эти требования уже не способны изменить текущий статус страны.

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Лия Мурадьян
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