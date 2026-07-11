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Регион
11 июля, 09:14

МИД КНДР заявил об окончательном закрытии вопроса о денуклеаризации страны

Вид на Пхеньян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Milovidova

Вид на Пхеньян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Milovidova

МИД КНДР официально объявил, что вопрос ядерного разоружения страны больше не стоит на повестке дня. Согласно заявлению, опубликованному ЦТАК, Пхеньян считает процесс денуклеаризации полностью завершённым и необратимым.

«Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики — вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что призывы США, Японии и Южной Кореи к отказу от ядерного оружия лишены смысла и не способны изменить статус КНДР. Вместо этого Пхеньян предложил обратить внимание на действия самих США и их союзников, чьи планы по расширению ядерного потенциала, по мнению северокорейской стороны, создают реальную угрозу безопасности.

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Ранее в Пхеньяне отвергли любые попытки обсуждения ядерного разоружения. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена идти на уступки в вопросах обороны и суверенитета.

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Наталья Демьянова
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