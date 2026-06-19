Трамп заявил о готовности вновь заняться ядерным вопросом КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил готовность вернуться к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщил южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен после переговоров с американским коллегой на полях саммита G7 во Франции.

«Больше всего мы обсуждали ядерный вопрос КНДР. Президент Трамп сказал, что пришло время вновь уделить внимание этому вопросу», — заявил Ли Чжэ Мен журналистам.

Глава Южной Кореи отметил, что у Сеула практически нет каналов связи с Пхеньяном. В сложившихся условиях Соединённые Штаты остаются единственной стороной, способной вовлечь КНДР в диалог.

В беседе с Трампом Ли Чжэ Мен выдвинул ряд предложений. Он попросил Вашингтон подготовить приемлемые для Пхеньяна инициативы с учётом позиций американских военных и экспертов по безопасности, выступающих за прагматичный подход.

Южнокорейский лидер также подчеркнул, что решение ядерного вопроса должно быть поэтапным. По его мнению, только постепенное движение способно принести результат. Встреча состоялась на этой неделе.

Напомним, что на днях Дональд Трамп обещал переключиться на украинское урегулирование после завершения иранского конфликта. В разговоре с прессой он заявил, что США сосредоточат усилы на этом направлении и попробуют добиться результата.