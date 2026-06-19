После ЧМ по футболу Трамп вернётся к конфликту на Украине, заявил политолог

США вернутся к более активному обсуждению урегулирования конфликта на Украине после завершения Чемпионата мира по футболу, полагает заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его мнению, в период проведения мундиаля не стоит ожидать прямых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Кроме того, эксперт исключает полноценное участие Вашингтона в процессе урегулирования в обозначенный период времени. Он уверен, что до окончания ЧМ взаимодействие сторон будет ограничено работой специальных посланников, без личных встреч на высшем уровне.

«19 июля пройдёт [финал], и тогда уже начнётся следующий этап возвращения американцев на другие направления, в частности на Украину», — заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп изменил своё мнение о перспективах Украины в конфликте с Россией. По его словам, хозяин Белого дома якобы исходил из того, что Киев находится в проигрышной позиции, однако позже его оценка ситуации изменилась.