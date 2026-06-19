Макрон заявил о серьёзной смене позиции Трампа по Украине на саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский лидер Дональд Трамп изменил своё мнение о перспективах Украины в конфликте с Россией после саммита «Большой семёрки» (G7). По его словам, хозяин Белого дома якобы исходил из того, что Украина находится в проигрышной позиции, однако позже его оценка ситуации изменилась.