Макрон заявил о серьёзной смене позиции Трампа по Украине на саммите G7
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский лидер Дональд Трамп изменил своё мнение о перспективах Украины в конфликте с Россией после саммита «Большой семёрки» (G7). По его словам, хозяин Белого дома якобы исходил из того, что Украина находится в проигрышной позиции, однако позже его оценка ситуации изменилась.
«Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал. Да, на этом саммите G7 произошли реальные изменения», — цитирует Макрона издание Linternaute.
К слову, в ходе саммита G7 Дональд Трамп проигнорировал просьбу сфотографироваться вместе с остальными лидерами «Большой семёрки». Хозяин Белого дома остался сидеть ровно в той же позе, что и прежде. Помимо этого, ужин Макрона и Трампа в Версале начался с трёхчасовой задержкой.
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