Ужин Макрона и Трампа в Версале начался с трёхчасовой задержкой

Трёхчасовое ожидание президента США Дональда Трампа привело к серьёзным изменениям в расписании торжественного приёма, который президент Франции Эмманюэль Макрон устроил в Версальском дворце. Американский лидер прибыл в Париж из саммита G7 значительно позже запланированного времени.

Из-за задержки Трампа изменения затронули и работу парижского аэропорта Орли. Согласно данным электронного табло, часть регулярных рейсов прибыла с опозданием. Кроме того, власти перекрыли дорогу, ведущую из аэропорта в Версаль.

Во дворце президента США встретили Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. На ужине гостям предложили свиное ассорти, спаржу из долины Луары, цыплят «Бурбоннез», французские сыры и шоколадный торт. Организаторы не стали раскрывать, присутствовали ли на столах вина французского производства.

Мероприятие посвятили 250-летию независимости США. Для его проведения выбрали Версальский дворец, поскольку именно там 3 сентября 1783 года был подписан мирный договор между Великобританией и её противниками, включая Соединённые Штаты и Францию. Согласно данным СМИ, Макрон этим ужином рассчитывает таким образом удержать американского президента от досрочного отъезда с саммита.

В то же время в ходе саммита G7 Дональд Трамп проигнорировал просьбу сфотографироваться вместе с остальными лидерами «Большой семёрки». Макрон обратился к коллегам с предложением повернуться к камерам для общего снимка. Все участники послушно выполнили его просьбу, и только хозяин Белого дома остался сидеть ровно в той же позе, что и прежде. Никаких движений в сторону фотографов он не сделал.