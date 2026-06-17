Курьёз на G7: Трамп проигнорировал просьбу Макрона и не стал фотографироваться

Американский лидер Дональд Трамп проигнорировал просьбу сфотографироваться вместе с остальными лидерами «Большой семёрки» на саммите во Франции. Момент попал в трансляцию телеканала C-SPAN.

Трамп отказался позировать для фото лидеров G7. Видео © Telegram / Donald Trump на русском

Когда официальная часть завершилась, французский президент Эмманюэль Макрон обратился к коллегам с предложением повернуться к камерам для общего снимка. Все участники послушно выполнили его просьбу, и только хозяин Белого дома остался сидеть ровно в той же позе, что и прежде. Никаких движений в сторону фотографов он не сделал.