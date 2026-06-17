Курьёз на G7: Трамп проигнорировал просьбу Макрона и не стал фотографироваться
Трамп отказался позировать для общего фото лидеров G7 на саммите во Франции
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Американский лидер Дональд Трамп проигнорировал просьбу сфотографироваться вместе с остальными лидерами «Большой семёрки» на саммите во Франции. Момент попал в трансляцию телеканала C-SPAN.
Трамп отказался позировать для фото лидеров G7. Видео © Telegram / Donald Trump на русском
Когда официальная часть завершилась, французский президент Эмманюэль Макрон обратился к коллегам с предложением повернуться к камерам для общего снимка. Все участники послушно выполнили его просьбу, и только хозяин Белого дома остался сидеть ровно в той же позе, что и прежде. Никаких движений в сторону фотографов он не сделал.
Ранее Дональд Трамп задержался к началу заседания лидеров «Большой семёрки», а появившись в зале, с ходу обозначил своё положение короткой фразой: «Я здесь босс». Реплика прозвучала на глазах у всех собравшихся участников встречи и представителей прессы. Сразу после этого Трамп проследовал к столу переговоров и занял своё место. Чем именно была вызвана его задержка, в трансляции не пояснялось.
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